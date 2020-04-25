خبير : امام الشعب العراقي 5 خيارات للتخلص من أحزاب السلطة الحاكمة

المستقلة / متابعة /- حدد الخبير الاستراتيجي، باسل حسين، 5 خيارات امام الشعب العراقي للتخلص من أحزاب السلطة الحاكمة وتغيير الوضع السياسي في العراق.

وقال حسين في تغريدة على “تويتر”تابعتها “المستقلة” اليوم السبت ، مخاطباً المتظاهرين والشعب العراقي، “أمامكم خمسة خيارات:

إما المشاركة في الانتخابات المقبلة بكثافة مع وجوه جديدة منتقاة

او تخرجون عن بكرة ابيكم في ثورة عارمة”.

واما انقلاب عسكري .

او احتلال جديد يقتلع هذه الطبقة السياسية .

او اعتبروا الطبقة السياسية جائحة مستمرة عليكم الرضا بها وعدم الشكوى والتذمر منها”.