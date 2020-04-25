خبير : امام الشعب العراقي 5 خيارات للتخلص من أحزاب السلطة الحاكمة
المستقلة / متابعة /- حدد الخبير الاستراتيجي، باسل حسين، 5 خيارات امام الشعب العراقي للتخلص من أحزاب السلطة الحاكمة وتغيير الوضع السياسي في العراق.
وقال حسين في تغريدة على “تويتر”تابعتها “المستقلة” اليوم السبت ، مخاطباً المتظاهرين والشعب العراقي، “أمامكم خمسة خيارات:
إما المشاركة في الانتخابات المقبلة بكثافة مع وجوه جديدة منتقاة
او تخرجون عن بكرة ابيكم في ثورة عارمة”.
واما انقلاب عسكري .
او احتلال جديد يقتلع هذه الطبقة السياسية .
او اعتبروا الطبقة السياسية جائحة مستمرة عليكم الرضا بها وعدم الشكوى والتذمر منها”.
#أما_او
أمامكم خمس خيارات
1. إما المشاركة في الانتخابات المقبلة بكثافة مع وجوه جديدة منتقاة
2. او تخرجون عن بكرة ابيكم في ثورة عارمة
3.او إنقلاب عسكري
4.او احتلال جديد يقتلع هذه الطبقة السياسية
5.او اعتبروا الطبقة السياسية جائحة مستمرة عليكم الرضا بها وعدم الشكوى والتذمر منها
— Dr.Basil Hussein د. باسل حسين (@Drbasil14) April 25, 2020
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