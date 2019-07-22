خبير : المصارف مطالبة بعدم أجبار المتقاعدين على تغيير بطاقات الدفع

(المستقلة)..طالب المختص بالشأن الاقتصادي محمد الركابي المصارف بعدم الضغط على المتقاعدين لاستبدال بطاقتهم الإلكترونية بأخرى ، لا سيما ان هيئة التقاعد العامة أكدت موخرآ استمرار العمل ببطاقة كي كارد ولا حاجة لتغيرها بعد حصول موافقة البنك المركزي على الاستمرار باعتماد بطاقة كي كارد .

واستغرب الركابي من اصرار بعض المصارف على نهج الاستبدال والذي ادى مؤخرآ الى وفاة اثنين من المتقاعدين بسبب التدافع بعد اجبار المصرف المتقاعدين على الاستبدال والتوجه صوب بطاقات الفيزآ .

ولفت الى اهمية ان يمنح المتقاعد حرية كاملة في اختيار البطاقة الأنسب والتي تتلائم مع طموحه، متسائلا عن سبب اصرار البعض على التوجة صوب البطاقات التي تصدرها شركات خارجية، وما الجدوى من ذلك ؟.