خبير : العراق الأكثر تضرراً في تعطيل خدمة الانترنت خلال عام 2019

المستقلة … شهد عام 2019 زيادة في عدد ساعات قَطع الإنترنت أكثر من أي سنة سابقة بسبب الإضرابات السياسية التي شهدتها بعض الدول خاصة في منطقة الشرق الأوسط وصلت إلى 18000 ساعة. ما يمثل زيادة بنسبة 235% مقارنة بعامي 2015، 2016.

يعد تطبيق (واتساب) الأكثر شعبية في العالم- هو الأكثر تضرراً بسبب هذا الانقطاع، فقد بلغت عدد ساعات تعطيل التطبيق 6236 ساعة، وفقاً لدراسة أجرها موقع Top10VPN​.

أكد صامويل وودهامز، خبير الحقوق الرقمية والمؤلف المشارك للتقرير، إن التشفير الكامل للتطبيق وبيانات المستخدمين تجعل منه منصة مثالية للتواصل، خاصة خلال فترات الاضطرابات المدنية في الدول، لذلك تلجأ الحكومات إلى إغلاقه أو تعطيل الإنترنت بشكل كامل، لإحكام قبضتها على السلطة، ما يجعل التواصل بين الأشخاص شبه مستحيل.

لم يقتصر الإغلاق على تطبيق “واتساب”، بل امتد إلى عدد من التطبيقات المختلفة مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب.

قدرت الدراسة أن التكلفة الاقتصادية لقطع الإنترنت على مستوى العالم تجاوزت 8 مليارات دولار، نتجت عن 122 عملية إغلاق كبرى في 21 دولة، بالإضافة إلى التأثير الاقتصادي، كانت عمليات قطع الإنترنت مقلقة بشكل خاص لحقوق الإنسان والديمقراطية.

كانت العراق الأكثر تضرراً ، يليها السودان والهند وفنزويلا وإيران، وجاءت عمليات القطع عموماً رداً على الاحتجاجات أو الاضطرابات المدنية، لا سيما في الفترة التي تسبق الانتخابات.

تشير الدراسة إلى أن ليس جميع عمليات الإغلاق كانت بهدف تقييد حرية التعبير، بل كان بعضها محاولة لمنع ترويج الشائعات وانتشار المعلومات الخاطئة التي تؤدي إلى احتجاجات عنيفة، كما حصل في الهند في أغسطس الماضي.