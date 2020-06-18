خبير : الحكومات السابقة هي المسؤولة عن ضياع الموارد المالية لخزينة العراق

المستقلة … اكد الخبير الاستراتيجي، فاضل أبو رغيف، ان الحكومات السابقة هي المسؤولة عن ضياع الموارد المالية لخزينة العراق.

وقال أبو رغيف في تغريدة على “تويتر” إن “ضياع الموارد المالية الكبيرة لخزينة العراق لأكثر من عقدِ ونيف خلت يتحمل أزرها سوء ادارة الوزارات المتعاقبة للحكومات السابقة”.

وأضاف أن “الامارات تعتمد على قطاع الاتصالات وإيران ع اللوز والتفاح والصناعات الاخرى ومصر ع السياحة، ونحن فقط الاتصالات ممكن يسد حاجة العراق، والمنافذ الحدودية والضرائب”.