خبير اقتصادي : على الحكومة اعادة النظر بجولات التراخيص النفطية

المستقلة / – دعا الخبير الاقتصادي رعد تويج الحكومة الى اعادة النظر بخطط القطاع النفطي بشأن جولات التراخيص ، واعادة التفاوض مع تلك الشركات من اجل تقليل نسبتها على البرميل الواحد ووضع البديل الوطني .

وقال تويج في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين :” بعد عام 2003 ظهرت حقول نفط غير مستغلة مع عدم وجود شركات نفطية وطنية عراقية قادرة على استغلال حقول النفط العملاقة ، مثل حقول الرميلة وحقل مجنون ، ونتيجة حاجة الحكومة العراقية الى الاموال لجأت الى اسلوب جولات التراخيص ، وهو اسلوب اشبه بالمزايدة وفق شروط تضعها الحكومة وبما يتلاءم وطلبات تلك الشركات “.

وبين :” ان تلك الشركات تاخذ مبلغا كبير ا على البرميل الواحد ، بلغ في بعض الاحيان 20 دولارا عندما كان سعر البرميل مرتفعا مما جعل الامر غير مؤثر ، واليوم اصبح من الضروري تخفيض هذه النسبة على البرميل الواحد خاصة مع تخفيض العراق حصته في اوبك “.

واشار الى انه :” من الضروري تقليل كلفة استخراج النفط العراقي وجعل الواردات النفطية جميعها تذهب الى الخزانة العراقية ، وكذلك قيام العراق بالتخطيط لامتلاك اسطول من الناقلات لتسويق النفط العراقي ،مؤكدا ان العراق ملزم ببناء شركات نفط وطنية “.

وشدد تويج على ضرورة التحضير للبديل الوطني لاستخراج النفط في المناطق خارج رقعة جولات التراخيص ، كما يجب ان تعاد المفاوضات مع الشركات الاجنبية لتقليل حصتها من البرميل الواحد وتقليل النفقات الزائدة التي يلتزم بها العراق تجاه هذه الشركات .

وخلص الى القول :” ان القطاع النفطي يحتاج الى خطتين ، خطة طوارىء في التعامل مع تلك الشركات حتى لا ينقطع الانتاج النفطي تحت اي ظرف كان بانسحاب تلك الشركة ، والخطة الثانية ستراتيجية بزج الكوادر الوطنية عبر شركات استخراج نفطية مثل شركة نفط البصرة او في ذي قار “.