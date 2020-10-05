خبير اقتصادي : ثلاث جهات تستحوذ على 54 % من نسبة الرواتب الحكومية

خبير اقتصادي : ثلاث جهات تستحوذ على 54 % من نسبة الرواتب الحكومية

المستقلة.. أوضح الخبير الاقتصادي منار العبيدي أن معدل رواتب القطاع العام الشهرية لغاية تموز 2020 بلغ 3.3 ترليون دينار شهريا، تمثل رواتب الموظفين على الملاك الدائم وغير المنتمين للشركات او المديريات ذات التمويل الذاتي .

وقال العبيدي لـ(المستقلة) أن ثلاث جهات تحوز على نسبة 54% من مجمل الرواتب الحكومية وبمعدل شهري يبلغ 1.8 ترليون دينار.

وأشار الى أن هذه الجهات هي وزارة الداخلية التي تستحوذ على “حصة الأسد” بنسبة بلغت 28% من مجمل الرواتب بمعدل شهري يبلغ 934 مليار دينار، تليها وزارة الدفاع بنسبة 16% بمعدل رواتب شهري يبلغ 556 مليار دينار،اما مجلس الوزراء وجميع الهيئات المنظوية تحت ادارته فبلغت نسبة الرواتب فيه 10% من مجمل الرواتب بمعدل شهري يبلغ 316 مليار دينار.

واضاف اما الوزارات والمحافظات التي احتلت نسب عالية فكانت حسب الترتيب كالآتي:

محافظة بغداد بنسبة 6.5% بمعدل رواتب شهري يبلغ 218 مليار دينار

اقليم كردستان بنسبة 6.34% بمعدل رواتب شهري 213 مليار دينار

وزارة التعليم العالي بنسبة 5.16% بمعدل راتب شهري 172 مليار دينار

وزارة التربية بنسبة 4.15% بمعدل راتب شهري 138 مليار دينار

وزارة الصحة بنسبة 2.44% بمعدل راتب شهري 81.5 مليار دينار

وبين ان مجموع رواتب هذه الوزارات والمحافظات المذكورة تمثل ما نسبته 79% من مجمل رواتب الملاك الدائم وبمعدل شهري يبلغ 2.6 ترليون دينار.

يذكر ان الحكومة تواجه ازمة كبيرة نتيجة عدم صرف الرواتب لشهر أيلول المنصرم، فيما تتبادل وزارة المالية واللجنة المالية النيابية الاتهامات بالتسبب بهذه الازمة نتيجة عدم الموافقة على القروض الداخلية لسد العجز المالي وتوفير الرواتب.