خبير اقتصادي: تطبيق العقوبات الامريكية على العراق تعني “المجاعة”

المستقلة … أكد الخبير الاقتصادي همام الشماع، ، ان تطبيق العقوبات الامريكية الاقتصادية على العراق ستؤدي الى انهيار الاقتصاد بشكل كامل وبالتالي تؤدي الى “المجاعة” نظراً لارتفاع اسعار المواد الغذائية.

واوضح الشماع في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، ان “الولايات المتحدة الامريكية لو رفعت الحماية عن اموال العراق فانه البلاد سوف تخسر المليارات وانها لو عطلت التحويلات فان التجارة في العراق سوف تتأخر كثيراً”، مبيناً بان “امريكا لو قامت بتقليص او منع تدفق الدولار الحر الى الاسواق العراقية سوف يرتفع صرف الدولار امام الدينار العراقي ما يعني ارتفاع الاسعار وهنا نقع في كارثة اقتصادية”.