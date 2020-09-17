خبير اقتصادي : الكويت ودول الخليج لايروق لها انجاز بناء ميناء الفاو الكبير

المستقلة / – بين الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان دولا اقليمية تسعى الى ابعاد العراق وخلق العراقيل من اجل عدم انجاز ميناء الفاو الكبير، لافتا الى ان انجاز الميناء سيساهم في انعاش الاقتصاد العراقي.

وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس، ان “الكويت ودولا وبعض دول الخليج لايروق لها انجاز واكمال بناء ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة على مياه الخليج”.

واضاف ان “انجاز الميناء سيكون بوابة اقتصادية كبيرة للعراق وممرا نحو دول اوروبا، وبالتالي فأن القطاع الكمركي سينتعش اضافة الى تشغيل الاف الايادي العاملة والقضاء على البطالة”.

واكد ان “بعض الاطراف السياسية قد تتلق دعما من دول الخليج ومبالغ كبيرة من اجل عرقلة انجاز الميناء الى اشعار اخر، حيث من المتوقع ان تكون هناك زيارات لبعض الساسة الى الدول غير الراغبة بانجاز هذا الميناء بهدف الحصول على المال وادخاله في خانة المساومات السياسية”.

واوضح ان “تشغيل الميناء سيوفر للعراق مورداً كبيرا بديلا للنفط في رفد الموازنة بمبالغ كبيرة اضافة الى انفتاح العراق على دول تجارية عدة غير مألوفة، وكذلك استقباله للبضائع الاوروبية ليكون بذلك ممرا كبيرا لكل العالم نحو اوروبا واسيا وافريقيا”.