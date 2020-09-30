خبير اقتصادي: الربط السككي مع الكويت يجعل العراق ممراً للسلع المنتجة في الخليج لا اكثر

المستقلة / – اكد الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار الخبير الاقتصادي عامر الجواهري ، ان الربط السككي مع الكويت يجعل العراق ممرا للسلع المنتجة في الخليج لا اكثر ، مبينا ان مشاريع الكويت العملاقة “الربط السككي” تسعى الى إستهداف أسواق العراق وإيران وتعيق تنفيذ المشاريع السككية ضمن مسارات القناة الجافة.

وقال الجواهري في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء :كافة دول الجوار تطمح الى الربط السككي مع العراق لتسهيل وسرعة نقل صادراتها اليه وتقليل كلفها وزيادة تنافسيتها مع باقي الدول وكل يسعى لزيادة حصته من السوق العراقية وذلك يعتبر عاملا معرقلا لتنمية قدرات الانتاج المحلي بسبب شدة المنافسة”.

واشار الى ان” الكويت تطمح الى أن تكون المسار الرابط بين مشاريعها والإتفاقية طويلة الأمد التي وقعتها مع الصين عام 2018 ضمن مسار الحزام والطريق الصيني والتي تطمح الى إنشاء مدينة الحرير الكويتية والمنطقة الحرة الصينية – الخليجية وهذه المشاريع العملاقة ستسعى الى إستهداف أسواق العراق وإيران لكن في الحقيقة تستهدف كذلك الأسواق الأبعد بإتجاه تركيا وأوروبا”.