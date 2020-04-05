خبر مقتل قصي خولي يثير ضجة

المستقلة /سخر النجم السوري قصي خولي من شائعة وفاته التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وآعاد قصي الخبر المتداول عبر “انستجرام”، والذي كان عنوانه “مقتل الفنان قصي خولي قبل قليل بشكل صادم.. والحزن يعمّ المدن السورية”، وعلق ساخراً: “العمى ايمتا صار هالحكي والله ماخبروني انو هيك صار معي يحرق حريشكون هالمواقع اكيد بتعرفوا شو يعني يحرق حريشكون بالسوري هي بتجي بمعنى يفضح عرضون كمان اثقل شوي اذا بدكن بالحقيقة”.

وكان قصي قد احتفل قبل أيام بعيد ميلاده الـ44 برفقة ابنه الوحيد “العميد جونيور”، مُتجاهلاً أزمته مع زوجته التونسية عارضة الأزياء مديحة حمداني.