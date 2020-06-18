خبر حزين عن رجاء الجداوي تكشفه ابنتها

(المستقلة)…. “والدتي ما زالت في الرعاية المركزة وعلى نفس الجهاز، بس للأسف تعبانة ادعوا لها أرجوكم يشفيها ويشفي كل مريض”.. بهذه الكلمات كشفت ابنة الفناة المصرية رجاء الجداوي، عن آخر مستجدات حالتها الصحية إثر إصابتها بكورونا.

كما ذكرت أميرة مختار، ليل الثلاثاء/الأربعاء، عبر حسابها على فيسبوك، أن والدتها لا تزال على جهاز التنفس الصناعي.

وكان مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية في مصر، قد كشف يوم 12 يونيو أن الجداوي أجرت ثاني تحليل pcr للتأكد من سلبية أو إيجابية فيروس كورونا لديها، لتظهر النتيجة وتثبت استمرار تواجد نسبة من الفيروس في جسدها.

يشار إلى أن الجداوي كانت قد أجرت أول تحليل لها في رابع يوم من دخولها العزل الصحي، وظهرت نتيجته إيجابية، ثم تدهورت حالتها بعد أسبوع لتنتقل إلى العناية المركزة حتى الآن.

وكان قد تم حقنها بمصل البلازما حسب بروتوكول اللجنة العلمية المشرفة على علاج مصابي الفيروس بوزارة الصحة والسكان.

ارتفاع مفاجئ بالحرارة

يذكر أن الجداوي كانت شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل “لعبة النسيان” الذي أذيع في رمضان الماضي، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس، ودخلت العزل ليلة عيد الفطر.

وكشفت أميرة مختار، ابنة الممثلة الشهيرة، عبر حسابها على “فيسبوك”، فجر 24 مايو، خبر إصابة والدتها ونقلها إلى المستشفى بمحافظة الإسماعيلية، بعد ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة.(النهاية)