خبراء مكافحة المتفجرات عالجوا عبوة ناسفة في محافظة النجف

المستقلة … اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الاثنين، ان خبراء المديرية عالجوا عبوة ناسفة محلية الصنع في محافظة النجف الاشرف.

وذكرت المديرية في بيان تلقت المستقلة نسخه منه اليوم الاثنين , انه “بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة النجف الاشرف يفيد بوجود جسم غريب امام دار احد المواطنين يسكن حي النداء قرب جامع الإمام الكاظم ( ع )على طريق نجف كربلاء”.

وأضافت “على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث وبعد اجراء الكشف عليه تبين وجود عبوة محلية الصنع تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية”.