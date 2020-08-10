خبراء مكافحة المتفجرات عالجوا عبوة ناسفة في محافظة النجف
المستقلة … اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الاثنين، ان خبراء المديرية عالجوا عبوة ناسفة محلية الصنع في محافظة النجف الاشرف.
وذكرت المديرية في بيان تلقت المستقلة نسخه منه اليوم الاثنين , انه “بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة النجف الاشرف يفيد بوجود جسم غريب امام دار احد المواطنين يسكن حي النداء قرب جامع الإمام الكاظم ( ع )على طريق نجف كربلاء”.
وأضافت “على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث وبعد اجراء الكشف عليه تبين وجود عبوة محلية الصنع تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية”.
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