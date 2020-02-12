خبراء أمن الإنترنت : تعرّض الملايين من هواتف “أندرويد” للهجوم الإلكتروني الخبيث

المستقلة ..كشف خبراء أمن الإنترنت عن خلل جديد صادم يمكن أن يعرّض الملايين من هواتف “أندرويد” للهجوم الإلكتروني الخبيث.

ولا يرتبط التحذير الجديد بضرورة تحديث الهواتف لدرء الخطر، بتطبيقات معينة، ولكنه يتعلق بخلل اكتشفه فريق الأمان في Insinuator، يسمح لقراصنة الإنترنت بنشر برامج خبيثة خطيرة من هاتف إلى آخر، باستخدام اتصال “بلوتوث”.

وتشمل الأجهزة الأكثر عرضة لهذا الهجوم الجديد، تلك التي تشغل Android 9.0 Pie وAndroid 8.0 Oreo، مع وضع غوغل تصنيفا “مهما” على الهواتف المحمولة، التي تستخدم البرنامج هذا. وبالنظر إلى هذه الإصدارات من الحساب، التي تمثل 36.7% من جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، التي تعمل بنظام “أندرويد”، فهذه الأجهزة عرضة بشكل كبير لخلل “بلوتوث”.

ولحسن الحظ، يواجه أولئك الذي يملكون هواتف تشغل نظام “أندرويد 10″، عواقب أقل حدة، حيث أن أسوأ ما قد يحدث في نظام التشغيل الأحدث، هو تعطل “بلوتوث”. ولا ينبغي أن يعرّض ذلك بياناتك للخطر، على الرغم من أنها قد تكون مزعجة للغاية.

وتبين أن غوغل تدرك الهجوم الجديد، من خلال نشرة الأمان الأخيرة التي تشير إلى أن الخلل “يمكن استغلاله باستخدام ناقل مصنوع خصيصا لتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية، في سياق عملية مميزة”.

وأزالت الشركة الأمريكية الخلل، ولكن من الضروري الآن أن يتأكد أصحاب “أندرويد”، الذين يستخدمون إصدارات 8.0 Oreo و9.0 Pie أو 10.0 ، من تحديث هواتفهم.

ويقول الباحثون الذين اكتشفوا هذه الثغرة الأمنية، إنه بمجرد إصابة الخلل الهاتف الذكي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى سرقة البيانات الشخصية ويمكن أن يستخدم لنشر البرامج الخبيثة عبر الأجهزة الأخرى.

ويأتي هذا التهديد الأخير بعد أيام فقط من اكتشاف مجموعة أخرى من تطبيقات “أندرويد”، التي قد تعرض الهواتف للخطر.