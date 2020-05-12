خاميس رودريجز على أعتاب أتلتيكو مدريد

المستقلة .. دخل أتلتيكو مدريد في مفاوضات مع جاره اللدود ريال مدريد، لضم لاعب الوسط الكولومبي خاميس رودريجز، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونقلت صحيفة آس الإسبانية، عن تقارير كولومبية، وصول أتلتيكو مدريد إلى مرحلة متقدمة للغاية في مفاوضاته مع النادي الملكي، وبات قوسين أو أدنى من حسم الصفقة لصالحه.

وأكدت الأخبار الواردة من كولومبيا، أن خاميس رودريجز اقترب من أتلتيكو مدريد بنسبة 80%، وفقاً للصحفي خافيير هيرنانديز بونيه.

وأضاف التقرير، أن العديد من الأندية تلاحق خاميس رودريجز، والعديد منها في الدوري الإنجليزي، لكنه أقرب للبقاء في العاصمة مدريد لكن ليس مع ناديه الحالي ريال مدريد.

وينتهي تعاقد خاميس رودريجز في صيف 2021، ومع خروجه من حسابات مدربه زين الدين زيدان، لن يمانع ريال مدريد بيعه في نهاية الموسم لتجنب خسارته مجاناً.

الجدير بالذكر أن نفس الصحفي الكولومبي قال ذلك بنفس الطريقة قبل انتقال خاميس إلى بايرن ميونخ، وأن العملية تمت بنسبة 80%.

وشارك خاميس رودريجز في 13 مباراة مع ريال مدريد في جميع المسابقات هذا الموسم، 8 منهم في التشكيل الأساسي، وسجل هدفاً وحيداً وصنع مثله.