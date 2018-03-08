خامنئي يهاجم أمريكا واوروبا ويؤكد لن نتفاوض بشأن وجودنا بالشرق الأوسط

(المستقلة)… هاجم المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الامريكية واوروبا، مشيرا الى ان طهران لن تتفاوض بشأن وجودها في منطقة الشرق الأوسط مع الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال خامنئي، خلال كلمة له اليوم ان “الدول الأوروبية تأتي إلى طهران وتقول إنها تريد التفاوض مع إيران بشأن وجودها في المنطقة، هذا ليس من شأنكم.. إنها منطقتنا.. لماذا أنت هنا؟”.

وأضاف المرشد الإيراني أن طهران ستتحدث فحسب بشأن هذه القضية مع الدول الأخرى في المنطقة.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أكدت مؤخراً مشاركة بلادها الولايات المتحدة الأمريكية المخاوف من أفعال إيران في الشرق الأوسط، فيما قالت إيران إنه لا توجد صلة بين نفوذها في منطقة الشرق الأوسط والاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015 مع القوى الكبرى.

وكانت ايران قد اتهمت في أكثر من مناسبة، السعودية وإسرائيل وأمريكا بالتسبب بالتوترات في الشرق الأوسط.(النهاية)