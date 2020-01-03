خامنئي يتوعد قتلة سليماني وروحاني يتحدث عن انتقام

المستقلة / قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي تعليقا على اغتيال قاسم سليماني، الجمعة، إن هناك “انتقاما قاسيا ينتظر المجرمين”، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأعلن المرشد الأعلى حدادا وطنيا لمدة 3 أيام.

كما قال إن الحادث سيضاعف الدافع للمقاومة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأكد أن “الشعب الإيراني سيخلد اسم الشهيد الفريق قاسم سليماني والذين استشهدوا معه لا سيما المجاهد العظيم السيد أبو مهدي المهندس”.

وأعلن قائد الثورة الإيرانية “الحداد العام لثلاثة أيام على استشهاد الفريق قاسم سليماني، وقدم التعازي لجميع أفراد أسرته”.

من ناحية ثانية، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الجمعة إن بلاده ستكون أكثر تصميما على مقاومة الولايات المتحدة ردا على مقتل سليماني في العراق.