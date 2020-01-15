خامنئي يؤم صلاة الجمعة في طهران لأول مرة منذ 11 عام

المستقلة / أعلنت لجنة صلاة الجمعة في طهران أن قائد الثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي، سيؤم صلاة الجمعة هذا الأسبوع 17 يناير/ كانون الثاني في طهران.

وحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية: “سيؤم المرشد الإيراني علي خامنئي صلاة الجمعة المقبلة بمصلى الإمام الخميني في طهران، وذلك لأول مرة منذ 8 أعوام”.

ايلنا: المرشد الإيراني علي #خامنئي سيؤم صلاة #الجمعة المقبلة بمصلى الإمام #الخميني في #طهران وذلك لأول مرة منذ 11 عاماً — جاده إيران (@jadehiran) January 14, 2020

وأصدرت لجنة إقامة صلاة جمعة طهران بيانا بهذا الشأن، جاء فيه: “على أعتاب الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية وفي طليعة الخطوة الثانية للثورة، فإن صلاة الجمعة هذا الأسبوع ستكون بأمامة سماحة آية الله الخامنئي وبحضور حماسي للشعب الواعي والثوري في مصلى الإمام الخميني، وسيعرض خلالها الشعب الإيراني المؤمن والشامخ مرة أخرى، مشاهد من التضامن والمجد والعظمة“.