خامنئي: لا إفطار في رمضان رغم تفشي كورونا

قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله “علي خامنئي” ، إن تفشي فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19)، لا يحول دون صيام غير المصابين خلال شهر رمضان.

ونقلت وكالة “فارس” عن “خامنئي”، قوله إنه “لا يجوز ترك صيام شهر رمضان المبارك، إلا أن يظن الشخص ظنا عقلانيا بأن الصيام يؤدي إلى مرضه أو تشديد المرض أو زيادة فترة المرض والتأخير في حصول الشفاء”.

جاء ذلك في رده على سؤال عن حكم صيام شهر رمضان في الظروف الراهنة المتمثلة بانتشار وباء “كورونا”.

قبل أن يضيف، أن “الصيام واجب إلهي، وفي الحقيقة هو نعمة الله الخاصة لعباده، وهو من أسس التكامل والسمو الروحي للإنسان، وقد كان واجبا كذلك على الأمم السابقة”