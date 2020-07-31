خامنئي: عقوبات أميركا زادت إيران قوة

(المستقلة)..قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن الدول الأوروبية تقاعست عن إنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته طهران عام 2015 مع القوى الكبرى والذي انسحبت منه الولايات المتحدة.

واضاف خامنئي في خطاب بثه التلفزيون أن “عقوبات أميركا زادت إيران قوة وجعلتها مكتفية بذاتها”، مبينا أن “حلم أميركا بتحقيق أهدافها عن طريق العقوبات وممارسة أقصى الضغوط على إيران لن يتحقق أبدا”.

واستبعد خامنئي إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برامج الصواريخ الباليستية والنووية الإيرانية، داعيا الإيرانيين إلى مقاومة التنمر الأميركي.

وقال خامنئي “لقد وجهوا ضربة لاقتصاد إيران بوعود جوفاء”، مشيراً الى ان “عقوبات أميركا الغاشمة على إيران تهدف إلى انهيار اقتصادنا، هدفها الحد من نفوذنا في المنطقة وكبح قدراتنا الصاروخية والنووية”.

وتابع “الاعتماد على القدرات الوطنية وخفض اعتمادنا على صادرات النفط سيساعدنا على مقاومة ضغوط أميركا”.

المصدر: سبوتنيك عربي