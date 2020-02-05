خامنئي: صفقة القرن ستموت قبل أن يموت ترامب

(المستقلة)..شدد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي على ان ما يعرف بـ “صفقة القرن” التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي رولاند ترامب ستموت قبل أن يموت ترامب.

وجاء في تغريدة على الحساب الرسمي لخامنئي على موقع تويتر :”مؤامرة ’صفقة القرن‘ الأميركية ستموت قبل أن يموت ترامب”.

وأضاف: “لا تنظروا إلى وجود قلة من الرؤساء العرب الخونة الداعمين لصفقة القرن. إنهم يفتقرون إلى الكفاءة ولا يحظون بالاحترام في بلدانهم” .

ويرفض الفلسطينيون بشكل قاطع الصفقة التي اعلنها ترامب وتعطي مساحات واسعة للكيان الصهيوني الذي تمنحه ايضا حق السيطرة على مدينة القدس وعدد من الاراضي الفلسطينية التي تم تشييد مستوطنات يهودية عليها،كما تعطي لاسرائيل الحق في ضم غور الاردن وعدد من الاراضي العربية الاخرى.