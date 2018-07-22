خامنئي: المفاوضات مع واشنطن “خطأ فادح”

(المستقلة)..أكد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي انه “لا يمكن الاعتماد على كلمة او حتى على توقيع الأميركيين، لذلك فان المفاوضات مع أميركا غير مجدية”.

واشار الى أن المفاوضات مع واشنطن ستكون “خطأ فادحا”.

ولفت خامنئي في اجتماع مع مسؤولين بوزارة الخارجية، إلى أن تصريح الرئيس حسن روحاني، عند زيارته لأوروبا مؤخرا، وقوله “إذا لم تتمكن إيران من تصدير نفطها فسوف لن يتمكن أي بلد بالمنطقة من تصدير نفطه”، تصريح مهم ويعكس سياسة ونهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك بحسب وكالة “فارس”.

المصدر: سبوتنيك عربي