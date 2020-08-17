حيل مذهلة وسريعة تخلصك من التهاب الحلق دون ادوية

أسباب عديدة للإصابة بـ إلتهاب الحلق فيجب استخدام علاج التهاب الحلق كالمضادات الحيوية، وذلك حتى لا يتسبب التهاب الحلق في مضاعفات.

وفقا لموقع هيلث لاين يمكن أن تصيب الالتهابات البكتيرية في الإصابة بـ التهاب الحلق؛ وتعد أبرز أعراض التهاب الحلق ألم أو إحساس بالخدش يزداد سوءًا مع البلع أو التحدث و صعوبة البلع و الإصابة بقرح في الحلق و تورم اللوزتين واحمرارهما وظهور بقع بيضاء أو صديد على اللوزتين مع الإصابة بالحمى و السعال و صداع الرأس

على الجانب الأخر إذا كنت ممن لا يفضلون تناول المضادات الحيوية يمكنك الإعتماد على المشروبات التالية لعلاج التهاب الحلق يمكنك الاعتماد على تناولها بين الوجبات

1- شاي البابونج: يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تخفف من آلام الحلق.

2- الزنجبيل:تناول الزنجبيل الدافئ يساعد في تخفيف التهاب الحلق وتسكين الألم.

3- الحلبة: بذور الحلبة تعد مضادا جيدا للفطريات.

4- عصير الليمون: يحارب التهابات الجسم وتخفيف التهاب الحلق.