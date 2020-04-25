حيل للحفاظ على الطعام طازجا في رمضان

في رمضان تحرص العديد من النساء على تخزين بعض الأطعمة لتجنب التسوق يوميًا خلال الشهر الكريم، ولكن كيفية الحفاظ على الطعام طازجًا في الثلاجة يعتمد على طريقة تخزينه في المكان المناسب داخلها، حيث يختلف كل جزء في درجة البرودة والحرارة.

باب الثلاجة

باب الثلاجة هي المنطقة الأكثر دفئًا، وذلك لتعرضه لدرجات حرارة متغيرة عند الفتح والإغلاق، لذا يجب وضع أقل الأشياء القابلة للتلف في الباب، مثل الكاتشب والصلصة وغيرها من التوابل والعناصر التي تحتوي على مواد حافظة عالية.

وعلى الرغم من أن بعض الثلاجات تحتوي على أماكن مخصصة بالأبواب للبيض، إلا أنّه لا يجب وضعه في الباب، خاصةً في حالة الفتح والإغلاق المتكرر، وذلك بحسب ما أكده الدكتور سيد حماد أستاذ التغذية بالمعهد القومي للتغذية في تصريحه لـصحيفة”مصراوي”.

وأشار “حماد” إلى أنه يجب مسح البيض جيدًا وتجفيفه قبل التخزين؛ للتخلص من البكتيريا المتراكمة عليه، والتي قد تسبب أمراضًا، كالتهاب المعدة، ثم وضعه في كرتونة على الرف الأول من الثلاجة، لكونه أكثر ثباتًا في البرودة.

وأضاف أستاذ التغذية أنّه لا يُستحب وضع زجاجات المياه المُستخدمة بشكل يومي في الثلاجة، لأن الفتح المستمر يؤثر على وظيفتها في التبريد، ويُسرب الهواء الدافئ لداخلها.

أفضل الأماكن لحفظ الطعام

الرف الأول “الذي يلي الفريزر مباشرة”

هذا الرف له غطاء مُحكم للاحتفاظ بالبرودة بشكل أكبر، يُحفظ فيه منتجات الألبان “الجبن، واللبن، والبيض” والأسماك واللحوم لمدة لا تتجاوز 24 ساعة حتى لا تتلف.

– الرفوف العليا

يُستخدم الرف الأول المكشوف في الثلاجة لتخزين الأطعمة الجاهزة للطهي أو المطبوخة بالفعل (بقايا الطعام)، كما أن تخزينها في مكان مرتفع يمنع أيضًا تلوث هذه العناصر باللحوم أو غيرها من المنتجات الجافة، والتي يمكن أن تسبب أمراضًا تنقلها الأغذية، لذا يُفضل وضعها في الجزء الخلفي من الرف لتبقى باردة قدر الإمكان، وحفظ كل منها بشكل منفصل ومُغلف.

وبحسب موقع “Today food” فإنه يمكن تخزين الأعشاب الطازجة المورقة أيضًا مثل الكزبرة، على الرف العلوي، وتخزينها في إناء مملوء بالماء للحفاظ عليها طازجة، كما أنه يوضع به العصائر والمشروبات الفريش.

وأيضًا وضع اللحوم والمجمدات الخارجة من الفريزر مباشرة لفكها وطهيها بعد مدة لا تتجاوز 24 ساعة، ويجب وضعها في إناء حتى لا يتساقط منها مياه أو نقط دم.

– أدراج الثلاجة

تحتوي معظم الثلاجات على درج أو درجين تم تصميمهما للحفاظ على الرطوبة وحفظ الفواكه والخضروات وإبقائها طازجة لأطول مدة، حيث إن الرطوبة تمنع جفاف المنتج، لذا يجب تخزين الفواكهة الطازجة والخضراوات في أدراج الثلاجة ولكن بعد غسلها جيداً والتخلص من التالف منها وتجفيفها من الماء؛ لأن الماء بداخلها يمكن أن يتجمد، ما يؤدي إلى إتلافها، ويجب وضعها في أكياس الثلاجة أو أكياس ورقية، وذلك حسب ما ذكر أستاذ التغذية، مشددًا على ضرورة الفصل بين الثمار المختلفة والفواكهه أيضًا؛ لأن إبقاءها في الكيس نفسه يعمل على تفاعلها معًا وتلفها.

نصائح للحفاظ على الطعام أطول مدة

يجب على ربة المنزل اتباع هذه النصائح للحفاظ على الطعام داخل الثلاجة لفترة أطول، وذلك حسب تصريح أستاذ التغذية وموقع “howstuffworks”.

– يجب ألا تقل درجة حرارة الثلاجة عن 4 مئوية.

– مراعاة عدم تكدس وتزاحم الطعام داخل الثلاجة؛ لأن ذلك يمنع توزيع البرودة ويؤدي إلى خلل في التبريد.

– يجب تجنب وضع بقايا الطعام ساخنة في الثلاجة إلا بعد أن تبرد؛ لأن وضعه ساخنًا يعطي فرصة أكبر لنمو البكتيريا.

– الفصل بين الخضراوات والفواكهه وأنواعها المختلفة عند وضعها في الثلاجة حتى لا تتفاعل معًا وتفسد.

– كميات الطعام التي يتم تخزينها في الثلاجة يجب ألا تتجاوز الأسبوع حتى لا تتلف.

– هناك بعض الأطعمة عند وضعها في الثلاجة، يجب اتباع خطوات معينة للحفاظ على عمرها لفترة أطول، منها الليمون عند تخزينه يجب لفه في ورق منفصل ووضعه في أدراج الثلاجة أو في باب الثلاجة.