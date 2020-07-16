حيل بسيطة بالملابس لإخفاء دهون البطن

يعاني الكثير من الرجال حول العالم، من مشكلة البطن البارز، والتي يمكن التخلص منها عن طريق الالتزام بالتمارين الرياضية، او اتباع حمية غذائية، لكن إذا لم يكن لديك الوقت الكافي للقيام بذلك أو الطاقة، فعليك اتباع نصائح خبراء الموضة، أثناء ارتداء الملابس لإخفاء “الكرش”.

يستعرض “مصراوي” عدة حيل بسيطة بالملابس لإخفاء البطن البارز، وفقا لما ذكره موقع (مصراوي) عن “menshealth” و”complex”.

– ارتداء الألوان الداكنة

يجب ارتداء الألوان الداكنة لأنها الأنسب لإخفاء مناطق تراكم الدهون، أما الألوان الساطعة مثل الأخضر الليموني أو الأحمر المشرق، فهي لا تناسبك حيث تعزز الشعور بزيادة حجم القوام.

– استبدال الحزام بحامل البنطلون

يعد ارتداء الحزام في منطقة الخصر خطأ لأصحاب البطن البارز، إذ يفضل استبداله بحامل البنطلون، لذلك ينصح بارتداء القميص بشكله الطبيعي دون وضعه داخل البنطلون.

-ارتداء أكثر من قطعة

ينصح خبراء الأزياء بارتداء أكثر من قطعة حتى في الصيف لأصحاب المقاسات الكبيرة لإخفاء بروز منطقة البطن، على سبيل المثال، قم بارتداء تيشرت كاجوال، مع قميص جينز مفتوح، ستبدو أنحف بكثير مما تبدو عليه.

– المقاس المناسب

على أصحاب البطن البارز اختيار المقاس المناسب للملابس، فالبعض يعتقد أن المقاس الأصغر، سيساعده على أن يبدو أنحف، لكن الحقيقة أن ذلك يعزز المظهر السيئ للجسم الممتلئ.

– الخامات

يجب الابتعاد عن الخامات الكثيفة في الشتاء، واستبدالها بالمُصقلة دون زيادة في حجم الجسم، بينما في الصيف لا تعتمد على الناعمة لأنها تلتصق بالجسم وتوضح مناطق الدهون، واستبدلها بالمتوسطة مثل الكتان.

– حيلة الكمام

يعتبر رفع الكمام حيلة ذكية تخدع الآخرين، حيث ستبدو بمظهر رياضي، يخفف حدة عرض خصرك بشكل كبير.

– الجاكيت

ارتداء الجاكيت مهم للغاية، لإخفاء البطن البارز، لأن تصميمه يخفي الكرش خاصة من الجانبين الأيمن والأيسر، ما يجعلك تبدو أنحف مما أنت عليه.