حيدر الملا ينتقد بشدة من تحدث بسوء عن الراحل احمد راضي

المستقلة … انتقد النائب السابق حيدر الملا بشدة ، من تحدثوا بسوء عن اسطورة الكرة القدم العراقية الراحل احمد راضي. مؤكدا ، أن “قافلة العراق تسير وكلاب الأرجنتين تنبح”

وقال الملا في تغريدة على “تويتر”تابعتها المستقلة اليوم الثلاثاء ، “الى كل الاقزام الذين انتقدوا الشهيد احمد راضي من گاصدها الى عبدهه !! تره انتوا هواية اتفه من ان ينزل الواحد المستوى قذارتكم كي يرد عليكم”.

وأضاف أن “قافلة العراق تسير وكلاب الأرجنتين تنبح”.

وختم الملا تغريدته بهشتاغ : الله يرحمك احمد راضي .