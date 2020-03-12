حيدر الملا : اطراف معروفة تريد الاجهاز على بقايا الدولة وفق اجندة واضحة

المستقلة / متابعة /- اتهم عضو مجلس النواب الاسبق ، حيدر الملا من اسماهم بالاطراف المعروفة والتي تريد الاجهاز على بقايا الدولة وفق اجندة واضحة ، مؤكدا انهم مصرين على ان يذهبوا بالعراق الى الهاوية من خلال تصعيد المواجهة المسلحة مع قوات التحالف الدولي .

وقال الملا في تغريدة على موقع تويتر تابعتها “المستقلة” اليوم الخميس ، ان البلاد بلا حكومة، واقتصاد يعاني وتحديات وبائية، وضغط ثورة تشرين لم تكفهم.مصرون ان يذهبوا بالعراق الى الهاوية من خلال تصعيد المواجهة المسلحة مع قوات التحالف الدولي.

وختم الملا تغريدته بـ هشتاغ : #انتفاضة_تشرين.

الإجهاز على بقايا الدولة أجندة واضحة لدى اطراف معروفة، البلاد بلا حكومة، واقتصاد يعاني وتحديات وبائية، وضغط ثورة تشرين لم تكفهم.مصرون ان يذهبوا بالعراق الى الهاوية من خلال تصعيد المواجهة المسلحة مع قوات التحالف الدولي.#انتفاضة_تشرين. — Haider Al Mulla (@haidernmulla) March 12, 2020

ورد احد المغردين علة الملا ما نصه : العراق يسير نحو منحدر سياسي وانحطاط في التعامل الخارجي نحن نعاني من عهد اللادولة

العراق يسير نحو منحدر سياسي وانحطاط في التعامل الخارجي

نحن نعاني من عهد اللادولة — 🇮🇶MOHAMED ALSADY (@Mohamadalsadiy) March 12, 2020

وقال مغرد اخر : اي عراق الذي تتحدث عنه العراق الذي قدمتوا وجبة غذاء دسمة للثعبان العجمي وابتلعه حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم جميعا بدون استثناء على كل من كان السبب ولو بحرف … ووااااا رجال العراق .