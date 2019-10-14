حيدر العبادي : حجب الثقة عن حكومة عبد المهدي يحتاج الى اغلبية برلمانية

المستقلة /- قال رئيس ائتلاف “النصر” رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، ان عملية سحب الثقة الحكومة الاتحادية الحالية التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تحتاج الى تحقيق اغلبية برلمانية

واضاف العبادي في مقابلة نشرتها قناة “العربية” الفضائية وتابعتها ( المستقلة ) اليوم الاثنين، انه “إذا أردنا إسقاط الحكومة، علينا تشكيل أكثرية نيابية، وهذا يتطلب تحالفات لم نصل اليها لغاية الآن، على الرغم من ان هناك حوارا”.

وعن التظاهرات التي حصلت مؤخرا .. قال العبادي ان “عدم التعاطي مع المطالب الشعبية اليوم قد يؤدي الى الإنهيار لا سامح الله، ولاسيما في وجود جماعات مسلحة خارج الدولة، ومافيات فساد مسيطرة على الدولة بشكل عام، وغياب الإرادة في اتخاذ القرار، ما يؤدي الى اسقاط الوضع على رؤوس الناس وهذا هو الخطر الحقيقي الآن”.