حياة الفهد تهاجم فنانين بسبب مواقع التواصل الاجتماعي

(المستقلة)..هاجمت الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد الفنانين الذين وصفتهم بالعار، بسبب سلوكهم على شبكات التواصل الاجتماعي، كما تحدثت عن تفاصيل شخصيتها ودورها في مسلسل “مع حصة وقلم”.

وقالت الفهد في لقاء ضمن برنامج Trending المذاع على شاشة MBC : “ألعب دور امرأة تعرضت لحادث في مرحلة الطفولة مما سبب لها النسيان وضعف في الذاكرة مع مرور الوقت”.

وأضافت: “في العمل أتزوج مرتين من الأول أنجب ولدا وبنتًا، ومن الثاني لدي ثلاثة أولاد وأعتمد على ورقة وقلم أينما ذهبت لكي أتذكر الجميع، بدون الأوراق والقلم لا أتذكر ولا أستدرك شيئًا في حياتي”، بالإضافة إلى أنها لم تكتب القصة هذه المرة ولا السيناريو وذلك لانشغالها في مسؤولياتها العائلية.

وعن رأيها بالنجوم الشباب في الكويت، أكدت بأنها تفضل الفنان الصادق في حبه للفن مشيرة إلى أن بعضهم دخل الفن من أجل الشهرة والمال وآخرون من أجل أن يصبحوا “فاشينستا” وهذا شيء خاطئ.

وقالت: “أنت كفنان وممثل ما دورك تعرض أكل، أما دعاية لطبيب مشهور عادي وهنالك الكثير من المشاهير تستفزني بتصرفاتها هذه وخصوصا الذين يمتلكون الموهبة والحضور لأن المال ليس كل شيء وأكثر ما يستفزني هؤلاء الذين لا يمتلكون موهبة بالأصل وهم عار على الدولة”.