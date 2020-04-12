حول تحكيم الشريعة الإسلامية

إياد السامرائي

لا يخفى أن جميع الحركات الإسلامية السياسية طرحت موضوع تطبيق الشريعة الإسلامية أو تحكيمها.

ولكن الأدبيات الأولى لهذه الحركات لم تدخل في تفصيل ذلك ، بسبب أنها كانت بعيدة جدا عن الحكم أو المشاركة فيه، فلم تجد حاجة تلزمها تحويل الشعار أو الهدف إلى صيغة وبرنامج عملي.

كما تأثرت الحركات الإسلامية كذلك بمقولة عدم الانجرار للحديث في تفاصيل عرضة للتغير بتغير الظرف ، وأن الواجب تحقيق القناعة بالمبدأ أولاً قبل الدخول في التفاصيل، اي لا ينبغي التفكير بكيفية تطبيق الشعار عندما لا تجد الحركة أنها في وضع قادرة فيه على تحقيق مضمون الشعار .

من ناحية أخرى لا بد من الاعتراف أن الرؤية حول هذا الموضوع لم تكن واضحة تمام الوضوح لقلة ما كتب في ذلك وضعفه أمام التنظيرات الغربية، كما أن الإنتاج الفقهي كان لا زال لم يطرق بعمق علم المقاصد الشرعية الذي سبق أهل المغرب العربي أهل المشرق به، وهذا الغموض أعطى مجالاً لمن يريد الطعن فيه بأن تطبيق الشريعة الإسلامية يعني تطبيق الحدود والقصاص، على الرغم من أن الحدود لا تمثل إلا جانباً بسيطاً جداً من مفهوم الشريعة الإسلامية.

وزاد من تأكيد ما ذهب إليه الطاعنون بهذا الشعار قيام بعض الحكام المستبدين بإعلان التزامهم بتطبيق الشريعة الإسلامية وفي الواقع انهم طبقوا الحدود ولم يطبقوا الشريعة الإسلامية بل كانوا أشد ما يكون بعدا عن تحقيق مصالح العباد التي نصت الشريعة على تحقيقها.

انتبهت الحركات الإسلامية بعد سنوات لذلك الخلل وسوء تأويل الشعار، وأصبحت أمام تحدي دفع الاتهام يوازي تحدي تقديم رؤية تستوعب واقع العصر وطبيعة ما آل إليه أمر مجتمعاتنا، وأيضا وهو الأهم توسع القبول العام المتزايد لدى الشعوب وعموم النخب بضرورة أن يكون للإسلام دور في بناء المجتمع وان كان هناك اختلاف في كيف يكون الدور، فلم يعد هناك تشكيك في الإسلام بل تساؤل كيف يمكن تحقيق التطبيق المناسب للإسلام.

لذلك توسعت الحركات الإسلامية في فهم مقتضيات شعار تحكيم الشريعة الإسلامية إلى أبعد بكثير مما كان عليه التصور البسيط فيما سبق، فالشريعة الإسلامية تعني : كل ما أتى به الإسلام من تكليف سواء للفرد أو للأمة أو لحكام الأمة وبما يحقق المصلحة في الدنيا والآخرة.

وعندما تطرقنا في الحزب الإسلامي العراقي لموضوع تحكيم الشريعة الإسلامية، حاول البعض تفسير ما نقول تفسيراً سيئاً، بينما كان ما قصدناه أن المهمة الوطنية المتعلقة ببناء الدولة واستقرارها وتطوير اقتصادها وحماية مواطنيها هي مهمة شرعية وتدخل في صلب موضوع تحكيم الشريعة الإسلامية، نحن نريد ضبطها بحدود الشرع ويريد غيرنا ضبطها بحدود العقل، ولا نجد تقاطع بين الأمرين وان تختلف التعابير أحيانا وهي تعبر عن مضمون واحد .

ان ما تعارف الناس عليه الناس من مهمات وطنية على الحاكم والمسؤول تحقيقها إنما هي تحكيم الشريعة بالمعنى الذي نفهمه للشريعة ومقاصدها نظرا لأنها مصالح قطعية لا يختلف عليها اثنان، فهناك من يلتزمها ونحن منهم باعتبارها تكليفاً شرعياً، وهناك من يلتزم بها باعتبارها مهمة وطنية وكلا الطرفين يسعى للشيء نفسه اكتفاء بتثبيت الأمر في بعده الشرعي في مجتمعات غلبت التوجهات العلمانية على كل مرافقها.

ونحن في العراق وفي مسيرتنا حرصنا على أن نحقق مصالح الناس المعتبرة بحدود القدرة على ذلك واعتبرنا ذلك تكليفاً شرعياً:

فتطوير الاقتصاد مصلحة شرعية.

وإيجاد العمل للعاطلين مصلحة شرعية.

وتطوير التعليم مصلحة شرعية .

ورعاية الأرامل والأيتام مصلحة شرعية.

وتطوير الخدمات الصحية مصلحة شرعية .

والحفاظ على أمن البلد والدفاع عنه مصلحة شرعية .

واكتساب العلوم والتكنلوجيا وتوظيفها في خدمة المجتمع مصلحة شرعية.

لقد ثبت فقهاء الإسلام معياراً مهماً : أينما تكون المصلحة فثم شرع الله.. ونحن بهذا الفهم الواسع، والأفق العريض لمفهوم الكلمة نؤمن ونعمل.