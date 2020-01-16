حول العالم في 80 قطارًا ..كتاب الصحفية مونيشا راجيش بترجمة عربية

(المستقلة)..صدر حديثا عن دار مكتبتى للنشر والتوزيع بالتعاون مع دار بلومزبيرى – المملكة المتحدة كتاب (حول العالم في 80 قطارًا مغامرة الـ000,45 ميلٍ ) للصحفية البريطانية مونيشا راجيش، وترجمة سحر جبر

كتب مايكل بالين عن الكتاب قائلا “بإيقاع ليس بالسريع جدًّا ولا بالبطيء للغاية؛تتقن رحلة مونيشا راجيش ما تجيد القطارات القيام به، وهو الوصول المباشر إلى قلب الأشياء – استعدوا لرحلةٍ رائعةٍ جدًّا”.

عندما أعلنت مونيشا راجيش عن خططها للسفر حول العالم باستخدام رحلات ثمانين قطارًا، واجهها كثيرون بالتعجب وعدم التصديق، ولكن لم يمضِ وقت طويل قبل أن تخطط بعناية لمسار رحلة سيغطي 000,45 ميلٍ ، وهو ما يبلغ ضعف محيط الأرض تقريبًا، على امتداد أكثر شبكات السكك الحديدية روعةً واستثناءً؛بدءًا من المرتفعات التي تكشط السحب التي يقطعهاخط سكة حديد شينغهاي – التبت إلى الملاءات الحريرية الرائعة على قطار فينيسيا سيمبلون أورينت إكسبريس.

بعد أن وضعت أمتعتها في حقيبة الظهر- ومعها خطيبها جيم- بدأت مونيشا مغامرةً لا تُنْسَى؛ ستبدأ من محطة سانت بانكراس بلندن وتأخذها إلى المساحات الشاسعة في روسيا، ومنغوليا، وكوريا الشمالية، وكندا، وكازاخستان، وما بعدها.. والرحلة التي تلت ذلك واحدة من الرحلات الصاخبة والمستمرة في الحركة؛ حيث بدأ الثنائي تكوين صداقات، وتبادلا الحكايات مع المسافرين؛المضحكين منهم والمُزعجين،وبصفة عامةهم مبهجون، والذين التقيابهم على متن القطارات، كل ذلك مع التعرض والتفهُّم لأكثر وجهات النظر إدهاشًا على وجه الأرض.

تكتب مؤلفة حول الهند في ثمانين قطارًا كتابًا آخر بارعًا، وفكاهيًّا، وذا نظرة جريئة نحو العالم، ويمثل احتفاءً ببهاء وعظمة السفر بالقطارات.. تقدِّم مونيشا راجيش رواية حية وزاهية بشكل رائع عن الحياة، والتاريخ، والثقافة في كتاب سيجعلك تضحك بصوت عالٍ، وتتأمل فيما يعنيه أن تكون مواطنًا عالميًّا، بينما تدور حول العالم عَبْرَ صفحاته.

الكاتبة فى سطور

مونيشا راجيش صحفية بريطانية تُنشر لها مقالات بمجلة تايم، ونيويورك تايمز، والجارديان، والصنداي تلجراف، والتي كتبت فيها عمودًا عن رحلتها حول العالم.. تم اختيار كتابها الأول “حول الهند في 80 قطارًا” (2012)؛ كأحد أفضل الكتب المستقلة عن الهند.. ولدت في نورفولك، ونشأت في يوركشاير- مع قضاء فترة قصيرة في مِدراس- وتعيش حاليًّا في لندن مع زوجها وابنتها.