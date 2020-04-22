حنان تُرك تتصدر التريند بسبب تغريدة عن الحجاب

بعد غيابها عن الساحة الفنية واعتزالها، تصدرت حنان ترك التريند في تويتر وجوجل بسبب تعليق نُسب لها.

وبحسب الصورة التي انتشرت تظهر بها حنان مُحجبة، مُرفقةً الصورة بتعليق: “كم تمنيت لو حذفوا جميع أفلامي التي كنت فيها بلا حجاب… الحمد لله الذي هدانا”.

وبالبحث عن حقيقة التغريدة في حسابها الموثق عبر “تويتر”، لا تجد الصورة، وآخر تغريداتها كان كالتالي: “حدثت نفسي كثيرا في تلك الايام العصيبه عن نبي الله يونس و دعاءه العظيم الذي يصرخ فيه بكل وحدانيه وبكل توحيد انه ”لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين” ما احوج البشريه كلها ان تقوله وتهتز اركانها بمعانيه … فلا سبيل من الخروج من الظلمه الا بالاعتراف بالذنب والرجوع الي الله”.

يُذكر أن حنان ترك قررت ارتداء الحجاب عام 2006، واستمرت في عملها بالفن وقدّمت مسلسلات “أولاد الشوارع، هانم بنت باشا، نونة المأذونة، أخت تريز”، حتى قررت الاعتزال في العام 2012 بعد أخر أفلامها “المصلحة”، ولعبت به دور زوجة الضابط حمزة الذي جسده الفنان أحمد السقا.