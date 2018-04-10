حنان ترك تعود من الاعتزال بمسلسل اذاعي

(المستقلة)..كشفت الفنانة حنان ترك عن أول أعمالها الفنية التي قررت العودة بها إلى جمهورها مرة أخرى بعد غياب 6 سنوات بعد أن قررت اعتزال الفن نهائيا.

ونشرت ترك صورة من كواليس مسلسل اذاعي تقوم بتسجيله هذه الأيام عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات (انستجرام)، وعلقت عليه (ترقبوا )، وهو ما يؤكد ما نشر منذ أيام عن نيتها العودة للتمثيل من جديد، حسب اليوم السابع.

يشار إلى أن آخر ظهور للفنانة حنان ترك فى التليفزيون هو مسلسل (أخت تريز)، الذى عرض فى عام 2012 وكان العمل يناقش العلاقة بين المسلمين والأقباط، وحققت نجاحا كبيرا من خلال الشخصيتين التى ظهرت بهم فى أحداث العمل، حيث ظهرت بشخصيتين الأولى فتاة مسيحية واسمها تريز، والأخرى فتاة مسلمة وتدعى خديجة، إلى أن تكشف الأحداث أنهما أختان فى الأصل.