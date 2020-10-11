حنان الفتلاوي : تم تفصيل الدوائر الانتخابية بسذاجة لضمان فوز بعض الكتل والاشخاص
المستقلة / متابعة /- قالت عضو مجلس النواب السابق حنان الفتلاوي ، الدوائر الانتخابية التي تم التصويت عليها اليوم تم تفصيلها بسذاجة لضمان فوز بعض الكتل والاشخاص.
واكدت الفتلاوي في تغريدة على موقع “تويتر” اليوم الاحد ، ان الذين صفقوا لهذا التقسيم بدون دراية سيندمون قريباً لضياع وتشتت اصواتهم .
الدوائر الانتخابية التي تم التصويت عليها اليوم تم تفصيلها بسذاجة لضمان فوز بعض الكتل والاشخاص..
لكن نفس الذين صفقوا اليوم لهذا التقسيم بدون دراية سيندمون قريباً لضياع وتشتت اصواتهم …
— د. حنان الفتلاوي (@hanansmohsin) October 10, 2020
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