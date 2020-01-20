«حمّال الذهب» يحصد جائزة أفضل سيناريو من مهرجان سينمائي بالهند

(المستقلة)/منصور جهانی/.. حصد المخرج الايراني «تورج اصلاني» جائزة افضل سيناريو عن فيلمه «حمّال الذهب» من مهرجان «تشاتراباتي شيواجي» السينمائي في الهند، وقدم اصلاني جائزة فيلمه للكابتن الاوكراني “فلاديمير غابوننكو” وضحايا الطائرة الاوكرانية المنكوبة.

تمكّن فيلم «حمّال الذهب» Gold Runner من اخراج وانتاج «تورج اصلاني» وسيناريو مخرج الفيلم و«هادي نادي» وفي أحدث عرض للفيلم والثالث دوليا من الفوز بجائزة افضل سيناريو في مهرجان «تشاتراباتي شيواجي» Chhatrapati Shivaji السينمائي في الهند.

وقدّم مخرج الفيلم مع عميق الاسف والحزن الجائزة التي نالها الى كابتن الطائرة الاوكرانية المنكوبة «فلاديمير غابوننكو» Volodymyr Gaponenko والضحايا الايرانيين الذين سقطوا اثر هذا الحادث الأليم في الرحلة رقم PS752 ، وسقط إثر الحادثة 176 شخصاً بعد تعرضها لقصف ناتج عن خطأ بشري.

فعاليات مهرجان «تشاتراباتي شيواجي» الهندي للأفلام CSIFF انطلقت تحت شعار «الافلام الجيدة ترفع من قيمة الحياة» وتُقدم جوائز عديدة في مختلف أقسام المهرجان من ضمن، أفضل فيلم، أفضل سيناريو، أفضل مونتاج، أفضل تصوير، أفضل ممثلة، أفضل ممثل، أفضل موسيقى، أفضل إخراج.

ويسلّط هذا المهرجان الهندي الضوء على توفير فرصة لعرض عمل صانعي الأفلام حول العالم في مهرجان سينمائي وتوفير منصة لصانعي الأفلام على شبكات الأفلام الاحترافية. يسعى هذا الحدث السينمائي إلى تعزيز علاقات العمل الجيدة ومساعدة صناع الأفلام الموهوبين على رؤية مشاريعهم التي يراها جمهور عالمي.

ويكرس تشاتراباتي شيواجي السينمائي الدولي لعرض الأفلام الجديدة والإبداعية من قبل أفضل المخرجين الموهوبين من جميع أنحاء العالم لجماهير من جميع أنحاء العالم، وإعطاء قيمة ثقافية وتعليمية للجيل القادم من صانعي الأفلام من خلال اكتشاف هذه الأعمال السينمائية.

ويدفع هذا المهرجان نحو التغيير الاجتماعي البنّاء، ويعزز التنوع الثقافي والتفاهم بين الأمم، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تطوير سينما عالية الجودة وتوسيع الاجتماعات بين محترفي السينما في العالم، وتوسيع السينما في هذه القارة الشاسعة.

وحصد فيلم «حمّال الذهب» السينمائي في آخر حضور دولي له جائزة «موهبة جديدة» New Talent في القسم التنافسي «سينما العالم» World Cinema بمهرجان «دهوك» Duhok السينمائي الدولي السابع بإقليم كردستان العراق، كما حاز مخرج الفيلم «تورج اصلاني» على تمثال ذهبي من أعضاء لجنة التحكيم ولوح افتخار لهذا السينمائي الايراني.