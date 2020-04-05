حميد معلة : من غير قبول الكتل والقوائم فلا أهمية للاعتماد على النواب في تمرير حكومة ما

( المستقلة)… كشف القيادي في تيار الحكمة حميد معلة، الأحد، عن وجود مرشح جديد لتولي الحكومة يحظى بإجماع أغلب الكتل السياسية ، مؤكدا انه من غير قبول الكتل و القوائم فلا أهمية للاعتماد على النواب في تمرير حكومة ما، كما يسعى الزرفي للعمل عليه“.

 وقال معلة في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الأحد ، إنهنالك اجماع شيعي على عدم تمرير حكومة المكلف الزرفي، وهنالك حراك أفضى لاتفاق حول مرشح جديد“.

وأضاف أنالمرشح الجديد ابن المشهد السياسي و يحتل منصب تنفيذي متقدم ويحظى بإجماع أغلب الكتل، مبيناً أنالفتح و سائرون و الحكمة و دولة القانون، وصلوا لدرجة متقدمة من الاتفاق حوله والنصر لا زال لديه بعضالتحفظات“.

وأوضح القيادي بالحكمة أنالنظام في العراق برلماني، ومن غير قبول الكتل و القوائم فلا أهمية للاعتماد على النواب في تمريرحكومة ما، كما يسعى الزرفي العمل عليه “.

وتابع أناستمرار الزرفي بمساعيه تشكل ضغط على الكتل للاتفاق على المرشح الجديد، لذا ادعوه ان يستمر، مؤكداً أنالخلافات بين القوى الشيعية وصلت حداً كبيراً، و هي في جوهرها غالباً ما تكون حول المصالح و ليست الرؤى“.

واشار المعلة إلى أنهينبغي ترتيب ملف النفوذ في العراق، خاصة النفوذ الامريكي و الإيراني، مشدداً على أنهلا توجدحرب شيعية امريكية بل اعتداء امريكي على قيادات شيعية و استهانة بأرواح و سيادة الدول“.( النهاية)

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