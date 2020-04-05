حميد معلة : من غير قبول الكتل والقوائم فلا أهمية للاعتماد على النواب في تمرير حكومة ما

( المستقلة)… كشف القيادي في تيار الحكمة حميد معلة، الأحد، عن وجود مرشح جديد لتولي الحكومة يحظى بإجماع أغلب الكتل السياسية ، مؤكدا انه من غير قبول الكتل و القوائم فلا أهمية للاعتماد على النواب في تمرير حكومة ما، كما يسعى الزرفي للعمل عليه“.

وقال معلة في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الأحد ، إن “هنالك اجماع شيعي على عدم تمرير حكومة المكلف الزرفي، وهنالك حراك أفضى لاتفاق حول مرشح جديد“.

وأضاف أن “المرشح الجديد ابن المشهد السياسي و يحتل منصب تنفيذي متقدم ويحظى بإجماع أغلب الكتل“، مبيناً أن“الفتح و سائرون و الحكمة و دولة القانون، وصلوا لدرجة متقدمة من الاتفاق حوله والنصر لا زال لديه بعضالتحفظات“.

وأوضح القيادي بالحكمة أن “النظام في العراق برلماني، ومن غير قبول الكتل و القوائم فلا أهمية للاعتماد على النواب في تمريرحكومة ما، كما يسعى الزرفي العمل عليه “.

وتابع أن “استمرار الزرفي بمساعيه تشكل ضغط على الكتل للاتفاق على المرشح الجديد، لذا ادعوه ان يستمر“، مؤكداً أن“الخلافات بين القوى الشيعية وصلت حداً كبيراً، و هي في جوهرها غالباً ما تكون حول المصالح و ليست الرؤى“.

واشار المعلة إلى أنه “ينبغي ترتيب ملف النفوذ في العراق، خاصة النفوذ الامريكي و الإيراني“، مشدداً على أنه “لا توجدحرب شيعية امريكية بل اعتداء امريكي على قيادات شيعية و استهانة بأرواح و سيادة الدول“.( النهاية)