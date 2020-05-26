حملة مسح ميداني لمنطقة في مركز محافظة ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..نفذت دائرة صحة ميسان، الثلاثاء، حملة تحري ومسح ميداني لاخذ مسحات من ملامسي لمصاب بفيروس كورونا في مركز العمارة

وقال المتحدث باسم الدائرة محمد الكناني لـ(المستقلة) ” أن الحملة جاءت بعد تأكيد إصابة في منطقه مغربة-مركز العمارة”، مشيرا إلى ان فريق الاستجابة السريعة في قطاع العمارة الاول نفذ حملة تحري ومسح ميداني واسع للمناطق القريبة من منزل المصاب حيث تم أخذ مسحات من الملامسين.

واكد الكناني ” ارسال المسحات الى مختبر الصحة العامة للتاكد من سلامتهم”،لافتاً إلى انه تم توزيع فولدرات التوعية الصحية والتاكيد على الحجر المنزلي لمدة 14 يوم ولبس الكفوف والكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي والاهتمام بالنظافة الشخصية.