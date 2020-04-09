حملة لقتل 30 حيوانا مفترسا شمال كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلنت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الخميس ، من قتل ما يقارب ثلاثين حيوان مفترس ( خنازير برية) في منطقة الوند في قضاء الحسينية شمالي المحافظة من قبل القوات الامنية “.

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) بعد إن “ناشد الاهالي منطقة الوند ، محافظ كربلاء وقائد الشرطة اللواء احمد علي زويني لإنقاذهم من وجود حيوانات مفترسة تشكل خطراً على حياة الأهالي”.

وأضاف توجهت “مفارز من فوج طوارئ كربلاء الثالث لتنفيذ حملة تم خلالها قتل 30 من الخنازير البرية ولا تزال الجهود الامنية مستمرة بأشراف آمر الفوج العقيد مؤيد الحمداني لحماية المواطنين”.