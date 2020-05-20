حملة لجباية أجور الكهرباء وإزالة التجاوزات في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله/ .. بعد إن طالبت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط ، المواطنين في محافظات بابل ، كربلاء ، النجف ، الديوانية ، واسط ، ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وإطفاء ما يمكن إطفاءه من الأجهزة ذات الأحمال العالية خدمة للصالح العام .

باشرت فرق توزيع كهرباء كربلاء ، اليوم الاربعاء، حملة جباية أجور الكهرباء وأعمال إزالة التجاوزات عن الشبكة الكهربائية في عموم المحافظة “.

وذكر إعلام الكهرباء في كربلاء في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “تعاون المواطنين سيسهم بزيادة حصة كربلاء من الطاقة ويزيد ساعات التجهيز “.

وقال، كما “يحافظ على استقرار واستمرار وديمومة التيار الكهربائي “.

يذكر إن “كربلاء تعاني من انقطاع شبه تام للكهرباء في المحافظة ، وبحسب مسؤولين إن ، منظومة الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية في عموم العراق تتعرض لانخفاض في التوليد مع تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية نتيجة لارتفاع درجات الحرارة المفاجئ “.