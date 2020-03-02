حملة لازالة التجاوزات عن المواقع الاثرية في واسط

(المستقلة)..اعلن مفتش اثار وتراث واسط حسنين علي محمد الحسيني عن قيام المفتشية بحملة لازالة التجاوزات عن المواقع الاثرية في المحافظة بالتعاون مع قسم شرطة حماية الاثار والتراث ورؤساء الوحدات الادارية والاجهزة الامنية الأخرى .

واوضح الحسيني في تصريح صحفي، ان الحملة التي قامت بها مراقبية اثار النعمانية شملت ازالة التجاوز الحاصل على الموقع الاثري في تل النعمان الواقع في قضاء النعمانية ضمن القطعة ٨ مقاطعة ١٩ النعمان في منطقة الكرادة من اجل الحفاظ على مواقعنا الاثرية من الخراب والاندثار .

واشار الى ان المفتشية في واسط لديها خطط مستمرة بمتابعة التجاوزات ورفعا واحالة المتجاوزين الى القضاء وحسب قانون الاثار رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٢ .

واكد الحسيني ان المفتشية تعمل على تطوير قطاع الاثار والتراث من خلال عملها المستمر في التنقيب والمسح الاثاري وازالة التجاوزات ومتابعة عملياتها النبش العشوائي واعادة الحياة الى الاماكن التراثية وفق المواصفات الفنية والهندسية.