حملة جوية لمكافحة آفة الجراد في صحراء عين التمر كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. قال قائمقام قضاء عين التمر 95 كم غربي كربلاء رائد المشهداني ، اليوم الخميس ، إن ” صحراء القضاء شهد حملة جوية لمكافحة اسراب أفة الجراد القادمة من السعودية ، والتي إضرت بالاراضي الزراعية “.

واضاف في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الحملة الجوية كانت بحضور محافظ كربلاء وقائد عمليات الفرات الاوسط “،

واوضح أن الغاية “من الحملة الجوية جاءت للقضاء على هذه الآفة الضارة بمزروعات الفلاحين من أبناء قضاء عين التمر والمحافظة “.