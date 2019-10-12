حملة الشهادات سيعتصمون عند مكتب رئيس الوزراء للمطالبة بحقوقهم

المستقلة / متابعة /- قال جمع من حملة الشهادات العليا انهم سيعتصمون مجددا يوم غد الاحد عند مكتب رئيس الوزراء للمطالبة بتامين فرص عمل لهم ضمن القطاع الحكومي .

وذكر المتحدث باسم اصحاب الشهادات العليا في العراق الدكتور باسم الفضلي في تصريح صحفي، ان “الحكومة لم تقدم اي شيء لحملة الشهادات العليا باستثناء تعيين الذين سبق وان اعتصموا في بغداد قبل اكثر من ثلاثة اشهر والذين يبلغ عددهم 1300 شخص”.

وبين ان هؤلاء ، وان كانوا يستحقون التعيين ، الا انهم لا يمثلون كل حملة الشهادات العاطلين عن العمل .

واضاف انهم اضطروا على اثر ذلك الى تشكيل مجموعة احتجاجية ونفذوا اعتصاما ضم نحو 800 شخص امام مكتب رئيس الوزراء في منطقة العلاوي ، مطالبين بالحاقهم بقوائم التعيين مع بقية زملائهم .

واشار الى ان رئاسة الوزراء طلبت قائمة باسمائهم لعرضها على رئيس الحكومة للبت فيها ، وقد اعدوا بالفعل ثلاثة نسخ الى مكتب رئيس الحكومة ومكتب رئيس البرلمان ووزارة التعليم العالي .

ولفت الى انهم تلقوا وعودا طيبة من الجميع ، الا انهم سينفذون غدا الاحد اعتصاما في بغداد حتى التحقيق الفعلي لمطالبهم .