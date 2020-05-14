حملة الشهادات العليا المعينين في وزارة الدفاع منذ ستة أشهر لم يباشروا حتى الان !

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. كشف عضو تحالف الفتح النائب حامد الموسوي، عن عدم صدور أوامر بمباشرة المعينين في وزارة الدفاع من حملة الشهادات العليا منذ مدة ستة اشهر ، ما دفعهم للتظاهر أمام وزارة المالية.

وقال الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة )، الخميس، إن “المتظاهرين أمام وزارة المالية، طالبوا بإكمال أوامر مباشرتهم أسوة بزملائهم في الوزارات الاخرى ، حسب قرار 373 لسنة 2019 “.

وأشار الى إن ” معاون رئيس أركان الجيش والضباط المسؤولين في وزارة الدفاع وعدوا في لقاء معهم ، أنهاء المسالة في أقرب وقت “.

وأكد إن “وزارة المالية تستند لتوجيه سابق بعدم استلام أي طلب يخص الحذف والاستحداث “.