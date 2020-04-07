حملات تطوعية حكومية لتوزيع المواد الطبية في البصرة

( المستقلة)/ نريمان المالكي /.. تواصل الجهات الحكومية وغير الحكومية جهودها في العمل الطوعي من اجل توفير المواد الطبية المخصصة للوقاية من خطر انتشار مرض فيروس كورونا الى عدد من دوائر محافظة البصرة.

وقال مدير قسم المخازن بديوان محافظة البصرة جواد كاظم داخل لـ (المستقلة) ان كوادر قسم المخازن وبتوجيه من محافظ البصرة أسعد العيداني رئيس خلية الأزمة قامت بتوزيع المواد الطبية الوقائية لعدد من دوائر المحافظة الصحيةو الخدمية والأمنية”.

واشار الى ” إن الدوائر المستفيدة من الحملة التطوعية هي البلدية والبلديات والمجاري والمرور إضافة لقيادة الشرطة وقيادة العمليات ووكالة الإستخبارات العسكرية وعدد من الأجهزة الأمنية الأخرى”

وبين “انه تم تزويد دائرة صحة البصرة بعدد من بدلات التعفير الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد”.

فيما قال مسؤول الشعبة الادارية في ديوان المحافظة احمد يحيى لـ (المستقلة) ان” الحملة كانت بجهود تطوعية من ديوان المحافظة اضافة الى تنسيق مع بعض الشركات النفطية في المشاركة بتزويدنا ببعض المستلزمات الطبية ”

وأكد أن ” العمل التطوعي مستمر وساعات العمل تبدأ صباحا حتى المساء من اجل تزويد الدوائر الامنية والصحية بالخصوص بتلك المستلزمات الضرورية لان كوادرها على احتكاك مباشر مع المواطن ونواجدهم في الشارع “.