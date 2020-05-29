حماية وزير الصناعة يعتدون بالضرب على مراسل قناة الموصلية

(المستقلة)..اعتدى افراد من حماية وزير الصناعة والمعادن (منهل الخباز) بالضرب على مراسل قناة الموصلية (زياد الصميدعي) امس الخميس.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن الصميدعي قوله في أتصال هاتفي “ان الاعتداء بالضرب الذي تلقاه من افراد حماية الوزير كان اثناء تغطيته الصحفية للزيارة التي قام بها الوزير الى مدينة الموصل برفقة وزير الشباب والرياضة (عدنان درجال) ولاعب المنتخب الوطني السابق (يونس محمود) وعدد من الشخصيات الحكومية”.

وأشار الصميدعي “الى انه كان ينوي التحدث مع اللاعب يونس محمود وإجراء لقاء معه، نافيا نيته التقرب من الوزير، لكن افراد الحماية قاموا بضربه، امام الكوادر الصحفية التي كانت متواجدة للتغطية”.

وادانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق الاعتداء على الصحفي، و”تعده انتهاكا لحرية العمل الصحفي والإعلامي في البلاد”، معربة عن قلقها من تزايد حالات الاعتداء على الصحفيين في الآونة الأخيرة من القوات الامنية دون اي رادع يذكر.

وطالبت الجمعية المسؤولين في الحكومة والجهات المعنية ضرورة الإسراع لوضع حد لهذه الاعتداءات، وتقديم تفسير من قبل وزير الصناعة والمعادن بالحادث، ومحاسبة افراد حمايته التي اعتدت على الزميل الصحفي وقت اداء عمله.