“حمال الذهب” الايراني ينافس في “دهوك”

(المستقلة)..يشارك فيلم “حمال الذهب” الايراني في قسم المسابقة التنافسية الدولية (سينما العالم) بالنسخة السابعة لمهرجان “دهوك” السينمائي الدولي بإقليم كردستان العراق.

وحمال الذهب (Gold Runner) من أخراج “تورج اصلاني” الذي شارك في كتابة السيناريو مع “هادي نادي”، وإنتاج “منصور سهراب بور”، ومن المقرر أن يعرض يومي الاربعاء (11 ايلول/سبتمبر 2019) ، والخميس (12 ايلول).

الفيلم الايراني يتنافس للحصول على جائزة المسابقة الدولية مع افلام من فرنسا،و ألمانيا،و ايطاليا،و السويد، وألبانيا،و كرواتيا،و كوسوفو، وبولندا، وبلغاريا، وتركيا، وهولندا، ومقدونيا،و تشيلي، والارجنتين، واوكرانيا، وسوريا، ولبنان اضافة الى النيبال.

ونافس فيلم “حمّال الذهب” الذي يشرف على توزيعه عالمياً شركة “آرت هود” Arthood، في أول عرض دولي له ممثلاً السينما الإيرانية على جوائز القسم التنافسي الرئيسي (التيارات الجديدة) New Currents ضمن فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان “بوسان” Busan الدولي للأفلام المنعقد في كوريا الجنوبية.

ودخل تورج اصلاني بفيلمه “حمال الذهب” ساحة الاخراج من أوسع أبوابها، بعد أعوام من عمله كمدير تصوير لأفلام كانت لها نجاحات ملفتة في عدّة مهرجانات دولية وحصدت عدّة جوائز من بعضها.

وانطلق مهرجان دهوك السينمائي الدولي بإحياء ذكرى المخرج الكردي البارز “يلماز كوناي” الذي عمل مخلرجا ، وممثلا، الى جانب التأليف ، حيث يعد الكردي الأشهر في كردستان العراق،و حصل على 17 جائزة سينمائية كان أبرزها السعفة الذهبية من مهرجان كان للأفلام السينمائية عن فيلمه الأشهر الطريق عام 1982.

والمهرجان الذي يهتمّ بتشييد جسور متينة بين مخرجي الشرق والعالم ويعمل على خلق أجواء ثقافية واسعة بين شعوب المنطقة والعالم، انطلق بهدف عرض عشرات الأفلام السينمائية الطويلة والقصيرة والوثائقية في مختلف الأقسام التنافسية منها وغير التنافسية، من ضمن أقسام (سينما العالم)، القسم التنافسي (السينما الكردية)، قسم (لمحة على سينما العالم)، قسم (بانوراما السينما الكردية)، قسم (العروض الخاصة) ويستمر طيلة الأيام 9 – 16 ايلول/سبتمبر 2019 في قاعة “الكونغرس” لجماعة دهوك وفي ثلاثة قاعات سينمائية أخرى في مركز “مازي مول” في مدينة دهوك شمالي العراق.