حماقي يخرج عن صمته بشأن سرقة شاكوش للحن أغنيته

المستقلة /للمرة الأولى تحدث الفنان محمد حماقي على واقعة السطو على لحن أغنيته “حاجة مستخبية” في مهرجان “بنت الجيران” لحسن شاكوش وعمر كمال، مؤكدا أن كل الطراف المعنية بالأزمة التزمت الصمت بدون سبب، وتم ترك الساحة ليتحدث كل من ليس طرفا.

أضاف في تصريحات خاصة لبرنامج (MBCTrending) ونقلته (سيدتي) من كواليس تصوير الحلقة قبل النهائية لبرنامج “ذا فويس كيدز”: الأغنية ملك ملحنها مدين والشاعر أحمد عاطف وموزعها أحمد إبراهيم، والشركة المنتجة نجوم ريكوردز، وحسيت أن الأطراف كلها المعنية بالأمر كله ساكت والدوشة حاصلة من الأطراف الذين لالا يملكون أية حقوق في الأغنية.

تابع قائلا: هذا الصمت من كل الأطراف مالكة الحقوق الرسمية في الأغنية كان غريب بالنسبة لي، ووجدت أني معنديش حاجة أقولها.

وعلق حماقي لمرة الأولى على ظاهرة أغاني المهرجانات وما تحققه من مشاهدات غير مسبوقة قائلا: النوع ده من الأغاني مكانه الوحيد موقع اليوتيوب لأنهم بيعملوا الأغنية بدون تصريح وبدون موافقة المصنفات الفنية، ولازم نعترف أن الأغنية نجحت جدا في الشارع كمان.

وحول اقتباس عدد كبير من أغانيه مثل أحلى حاجة فيك وحضن عنيك ويا ستار لأغنيات مهرجانات، أكد حماقي أن هذه الظاهرة قديمة وموجودة في تاريخ الموسيقى المصرية، مذكرا المشاهدين بعدد من المونولوجات الكوميدية القائمة على الحان أغنيات كلاسيكية مثل أغنية الفنانة شويكار على الحان أغنية أم كلثوم “ياللي ظلمتوا الحب”.

وأضاف أن المشكلة الوحيدة في أغاني المهرجانات هي وجود بعض الألفاظ غير المناسبة ولا يصح أن تقال، وفي كمان حقوق ملكية فكرية يجب مراعتها واستئذان أصحاب اللحن الأصلي لأن هناك قانون ينظم العمل وضروري كلنا نحترم القانون.

ورفض حماقي مسامحة نجوم أغاني المهرجانات على تشويه أعماله، مؤكدا أنه بعض أغنياته تمت ترجمتها وتنفيذها باللغات التركية والهندية، ولم يمانع لأن هذا الاقتباس يؤكد نجاح الأغنية الأصلية.