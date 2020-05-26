حل وحدة من الشرطة الأوكرانية بعد اغتصاب شرطيين لامرأة

(المستقلة).. حلت وحدة في الشرطة الأوكرانية بأكملها وأوقف شرطيان بعد اغتصاب شابة في مركز للشرطة في وسط البلاد، على ما أعلنت السلطات الاثنين.

وأفاد مكتب التحقيقات الوطني الأوكراني أن شرطيا مارس “التعذيب” ليل السبت الأحد في حق شابة في السادسة والعشرين من العمر استدعيت بصفة شاهدة إلى مركز للشرطة في مدينة كاغارليك على بعد حوالى ثمانين كيلومترا إلى الجنوب من كييف.

وقد وضع شرطي قناعا واقيا من الغاز على وجه الضحية وقيّد يديها وأطلق النار بالمسدس فوق رأسها قبل اغتصابها مرات عدة، وفق ما أوضح المكتب في بيانه.

وفي الليلة عينها، تعرض رجل كان موجودا في المركز للضرب وتلقى تهديدات بالاغتصاب من الشرطيين. وهو يعاني من كسور في الضلوع والأنف وفق المصدر عينه.

وأوقفت السلطات عنصرين أمنيين يشتبه في ضلوعهما في هذه الجرائم بعد تسريحهما من الخدمة. كذلك جرى حل الوحدة التي يعملان فيها، وفق ما أعلنت الشرطة الأوكرانية في بيان.

وفُتح تحقيق بتهمة “الاغتصاب” و”التعذيب” و”استغلال السلطة” وفق مكتب التحقيقات. ويواجه المشتبه بهم احتمال السجن حتى عشر سنوات.

وعلق النائب الأوكراني المؤيد للغرب أندري أوسادتشوك عبر فيسبوك قائلا إن “هذه القصة أسوأ من الجحيم”، داعيا وزير الداخلية أرسيني أفاكوف إلى التحرك لمعاقبة المرتكبين.

ووقعت هذه الحادثة في وقت يواجه إصلاح للشرطة الأوكرانية عقبات منذ أكثر من خمس سنوات بعد إطلاقه بمساعدة من الغرب.

المصدر: يورونيوز