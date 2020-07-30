حليمة بولند ترد على اتهامها بغسيل الأموال ..فيديو

(المستقلة)..نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند تعليقاً على اتهامها بجريمة “غسيل الأموال” التي طالتها وطالت عدد كبير من مشاهير الكويت صورة لها عبر حسابها على “سناب شات”، أرفقتها بتعليق كتبت من خلاله: “الكويت فوق كل اعتبار وفوق الجميع، ولو أنا مشاركة في جريمة “غسيل الأموال الشنيعة تجاه وطني أتمنى أن أكون أول وحدة احاسب ويتخذون اتجاهي العقوبة الشديدة، و الكويت باقية ونحن راحلون”.

ثم تابعت حليمة حديثها عبر فيديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات” قائلة: “الحمد الله والحمد نحن في دولة المؤسسات والدستور ولا أحد فوق القانون وكلنا سواسية ونحترم نزاهة النيابة العامة والقضاء الكويتي”، مشيرة إلى انها “طالبت منذ أسبوعين في برنامجي “هنا الكويت” بسن قوانين صارمة لمحاربة الفساد المتمثل بجريمة “غسيل الاموال”.

وختمت حديثها قائلة: “ولو كنت واحدة من المشاركين بهذه الجريمة، أتمنى أن يتم محاسبتي أول شخص، ويتخذ بحقي أقسى العقوبات”.