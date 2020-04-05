حلول طبيعية لفراغات شعر الذقن؟

المستقلة /قالت الجمعية الألمانية لصحة الرجل إن الافتقار إلى نمو شعر الذقن أكثر من مجرد مشكلة جمالية، وربما يشير إلى مشكلة صحية أيضاً.وأوضحت الجمعية أن أسباباً عدة تقف وراء المشكلة، وتتمثل في العامل الوراثي، ونقص الفيتامينات، ونقص هرمون الذكورة “التستوستيرون”، والذي يمكن الاستدلال عليه أيضاً بتراجع الرغبة الجنسية، وضمور العضلات، وزيادة دهون الجسم. ولزيادة نمو شعر الذقن يجب إمداد الجسم بالفيتامينات، خاصةً B7 المعروف أيضاً باسم “البيوتين”، وفيتامين A وE، واستخدام الزيوت، التي تساعد على نمو الشعر، مثل زيت الأرغان، وزيت الخروع.

وفي كل الأحوال يجب استشارة الطبيب لاستبعاد أسباب مرضية أخرى.