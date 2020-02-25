حلول تخزين ذكية للمنازل الصغيرة

المستقلة … م . حنان الفلوجي / المدن الكثيفة تعني المنازل الصغيرة. مع المزيد والمزيد من التردد ، نحن مضطرون إلى التكيف مع المساحات التي لا تتناسب فيها بعض العناصر. كمهندسين معماريين ، توفر لنا هذه القيود بالفعل فرصًا وتذكرنا أن هدفنا هو تقديم حلول دقيقة لمشاكل محددة. تصميم مع عدد لا حصر له متر مربع و / أو ميزانية غير محدودة عمليا لم يسمع به.

ما هو المفتاح لاستيعاب كل شيء؟ دعنا نراجع بعض حلول التخزين الفعالة للحد الأدنى من المساحات الضيقة.

الجمع بين التخزين والأثاث الذي لا غنى عنه



يمكن أن تتمثل الإستراتيجية الجيدة في دمج مساحات التخزين مع قطع أثاث ضرورية لكل غرفة وتكييفها لأداء وظائف متعددة في نفس الوقت.

اصنع خزانة تحت السرير

السرير أساسي في غرفة النوم ولا يمكننا (وربما لا ينبغي) تقليل حجمه القياسي. في غرفة صغيرة بدون خزانات مدمجة أو خزانة ، يمكن أن تساعدنا المساحة الخالية الموجودة أسفل السرير – والتي لا تستخدم بشكل عام ويصعب تنظيفها – في تجنب الاضطرار إلى إضافة أثاث جديد يعيق الممر أو يأكل مساحة ثمينة في الغرفة .

إذا كان لديك ارتفاع السقف الضروري ، يمكن رفع السرير لتضمين شريطًا لشماعات الملابس ، بالإضافة إلى الأدراج والأرفف ذات سعة التخزين الكبيرة. إذا كنت تريد شيئًا ما غير ظاهر ، فقد تكون الأدراج أقل دون أن يلاحظها أحد تمامًا ، أو يمكن تغطيتها بمواد جذابة تتناسب مع طراز الغرفة.

من أجل أسلوب غير رسمي أكثر ، من الممكن تصميم قاعدة السرير كسلسلة من الأدراج المفتوحة ، وترك الكائنات مكشوفة ودمجها في الصورة العامة للمساحة. يمكن أن تكون الأدراج محمولة وتستخدم أنظمة فتح منزلقة أو قابلة للطي أو قابلة للإزالة أو مفصلية.

يمكن تكرار هذه العمليات نفسها في غرفة المعيشة ، وتصميم هياكل الجلوس التي يمكن أن توفر أيضًا مساحة تخزين أسفل.

استخدم المساحات المتبقية غير المتوقعة واستفد من بنية المبنى

من خلال بضعة أمتار مربعة ، كل المساحة تستحق الاستخدام ، سواء كانت الزاوية المحرجة بين حالتين للمطبخ ، أو المساحة المتبقية في الأدراج ، أو عرض الجدران ، أو هيكل الدرج. مع ما يكفي من الإبداع ، يمكن أن يصبح كل شيء مساحة مفيدة للتخزين.

سعة الأدراج

في معظم الأوقات ، لا يتم استخدام المساحة الداخلية للأدراج بأقصى إمكاناتها. إذا قمنا بتصميم كل درج بدقة ووفقًا للقياسات الدقيقة للأشياء والأواني التي سيتم تخزينها داخله ، يمكننا استيعاب كل شيء بطريقة أفضل وأكثر كفاءة.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك عدد من الأدراج المخفية ، والمقسومات الفرعية للمساحات ، وغيرها من التقنيات في السوق التي تتيح استخدامًا أفضل للمناطق التي تم التخلص منها مسبقًا ، مثل المناطق التي يصعب الوصول إليها في خزائن المطبخ أو المساحة الزائدة تحت غسالة الصحون. على سبيل المثال ، تتيح لك الأدراج المائلة أو الدائرية الاستفادة من زوايا الأثاث.

إنشاء سلالم متعددة الأغراض

الدرج ناضج لاستخدامه في هذه الأغراض ، ليصبح خزائن كتب منحوتة أو مستودعات صغيرة مفيدة. يجعل موقعهم – المركزي بشكل معتاد – أماكن جيدة لتخزين الأشياء المنزلية الضخمة ذات الاستخدام المتكرر. بهذه الطريقة ، يمكن أن تعمل خطواتها كأدراج ، أو يمكن تكييف المساحة الموجودة أسفلها كأرفف وصول جانبية.

الجدران السماكة ليست الفضاء الميت

إذا أضفنا بعض السنتيمترات الإضافية إلى عرض جدران مشاريعنا ، فيمكننا الحصول على مساحات تخزين قيمة والسماح لهيكل المبنى بتقديم وظيفة ثانوية. سيحدد العمق نوع الكائن الذي يمكن تخزينه ، ويمكن إما إخفاء المسافات و / أو تركها مكشوفة تمامًا. يمكن أن تسهل المواد المستخدمة هذا الهدف ، على سبيل المثال ، عن طريق استخراج أو إضافة بعض الطوب ، أو عن طريق تنظيم خلاق طبقات مختلفة من الخشب الرقائقي.

في بعض مشاريع التجديد ، يتم تفكيك الجدران لتوسيع المساحة والسماح بمرور الضوء الطبيعي. في هذه الحالات ، يمكن أيضًا إعادة استخدام الحزم والأعمدة المكشوفة لتعمل كرفوف.

استخدام ارتفاع الفضاء

دائمًا ما تضيف السقوف الطويلة القيمة ، وفي المنازل الصغيرة أو الشقق يمكنك الشعور بها أكثر. يمكن أن تكون مناطق التخزين عالية المستوى هذه فعالة للغاية في المساعدة على تحرير مساحة المعيشة أدناه ، ويمكن أن يسهم تصميمها في الصورة العامة للمنزل وإعطاء مساحة وافرة.

عند الترتيب على مستوى مختلف عن بقية العناصر ، يمكن أن تغطي الأرفف في هذا الارتفاع جزءًا كبيرًا من المساحة دون التأثير على استخدامها ، وتكييف مظهرها وفقًا لأسلوب ووظيفة الغرفة.